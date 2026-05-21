Yargıtay çocuk katillerine acımadı

Toplumda derin yaralar açan Eylül Yağlıkara cinayetlerinde sis perdesini aralayan yargı, çocuk katillerine verilen en üst sınırdaki cezaları onayıp suç ortaklarının ve aile üyelerinin rollerini kesin karara bağlayarak adaletin tecelli ettiğini gözler önüne serdi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ankara Polatlı'da 22 Haziran 2018'de kaybolan küçük Eylül'ün de 1 haftalık arama çalışmalarının ardından cansız bedeni sonra toprağa gömülü şekilde bulunmuştu. Soruşturmada komşuları Uğur Koçyiğit'in Eylül'ü evine götürdüğü, cinsel istismarda bulunduğu ve ardından boğarak öldürdüğü, annesi Huriye Koçyiğit'in de suçun gizlenmesine yardım ettiği öne sürülmüştü. Temyiz edilen karar üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, delillerin hatalı değerlendirildiği ve sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği yönündeki temyiz başvurularını reddetti. Cezaların Yargıtay tarafından onanması, toplum vicdanını rahatlattı.