Yargıtay Genel Sekreterliği Görevine Aydın Şimşek atandı

Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı'nın görev süresinin sona ermesinin ardından boşalan makama ilişkin yeni görevlendirme yapıldı. Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez tarafından, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Üyesi Aydın Şimşek Genel Sekreterlik görevine atandı. 1977 yılında Trabzon'da doğan Aydın Şimşek, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Meslek hayatına 2000 yılında Trabzon hakim adayı olarak başlayan Şimşek, kariyeri boyunca Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, Giresun'un Eynesil ilçesi ile Iğdır, Ordu ve Erzurum'da hakim olarak görev yaptı. Ardından Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı'nda iç denetçi olarak çalışan Şimşek, daha sonra Anayasa Mahkemesi'nde raportörlük görevinde bulundu. Çeşitli görevlerinin ardından 2021 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Şimşek, son olarak Yargıtay Genel Sekreterliği görevine atandı.

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