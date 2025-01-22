Yargıtay iki çocuk annesi Canan Çeviren’i öldüren katilin cezasını onadı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evli ve bir çocuk sahibi olan Ferhat İnne 11 Aralık 2020 tarihinde, eşinden boşanan 2 çocuk annesi Canan Çeviren'n çalıştığı emlak ve gayrimenkul ofisine gitti. Aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen çiftin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile İnne, yanında getirdiği tabancayı Çeviren'e doğrultup ateş etti. Karnından vurulan Çeviren hayatını kaybetti. Olayın ardından polise teslim olan Ferhat İnne tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ferhat İnne hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada mahkeme, sanık İnne'nin indirimsiz müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını hükmetti.

Müşteki avukatın itirazı üzerine dosya istinafa taşındı. Çeviren ailesinin avukatı sanık Ferhat İnne'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. İnne'nin avukatı ise tahrik indiriminden faydalanması için istinaf başvurusunda bulundu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Ferhat İnne'ye verdiği müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.

İKİ KEZ KARAR BOZULDU

Taraflar kararı bu kez Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, İnne'ye verilen müebbet hapis cezası kararını 30 Ocak 2023'te bozdu. Oy birliğiyle alınan kararda sanık Ferhat İnne'nin suçun işlenmesinden sonra olay yerini terk etmeyerek kendi telefonundan sağlık ve kolluk güçlerini araması, kişiliği, sabıkasız geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki olumlu davranışlarının mahkemece göz önünde bulundurulup, takdir indirimi yapılmaması gerekçe gösterildi. Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden yargılanan İnne'ye Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mayıs 2023'te yine müebbet hapis cezası verdi. Yargıtay, 11 Aralık 2023'te 2. kez kararı bozup, İnne'ye takdir indirimi yapılmasına karar verdi.

YEREL MAHKEME 3. KEZ DİRENDİ

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 Şubat 2024'de Ferhat İnne'nin tekrar yargılandığı davada savcı mütalaasında Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın iki kez bozduğu kararı, oy çokluğuyla bir kez daha verip, sanık İnne'yi, 'kasten öldürme' suçundan indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS CEZASINI ONADI

Tekrar yapılan temyiz talebi üzerine, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından Ferhat İnne hakkına verilen üçüncü kez indirimsiz müebbet hapis cezası hakkında karar verdi. Daire oy çokluğu ile aldığı kararda, 11 Aralık 2023'de aldıkları bozma kararının kaldırılmasına karar verdi.

Daire'nin aldığı kararda yerel mahkeme tarafından sanığın fiilden sonra yaralı bulunan Canan Çeviren'i kurtarmaya yönelik herhangi bir müdahalede bulunmaması, ilişkisi olduğu maktul sebebiyle eşinin evi terk etmesinden maktulü sorumlu tutarak doğrudan hayati bölgesine hedef almak suretiyle ateş etmesi, yargılama sürecinde sürekli olayın maktulden kaynaklandığı yönünde dosya kapsamı ve tanık beyanları ile uyuşmayan beyanlarla maktulü suçlaması nedenleriyle direnme kararı verildiği bildirildi. Daire oluşa ve tüm dosya kapsamına göre olaydan hemen sonra eşini arayarak eşinin evi terk etmesi yüzünden suçladığı Çeviren'i öldürdüğünü belirtmesi ve bu suretle pişmanlık göstermemesi değerlendirildiğinde sanık hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması gerektiği şeklindeki mahkemenin kabul ve takdirinde bir isabetsizlik görülmediğinden direnme kararı yerinde görüldü. Yargıtay sanık Ferhat İnne'nin 'kasten öldürme' suçundan verilen indirimsiz müebbet hapis cezasını onadı.