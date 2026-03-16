Yargıtay üyesine trafikte saldıran maganda tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilk gözaltı talimatını veren Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner, 15 Ocak günü saat 10.27 sıralarında Şişli-Bayrampaşa hattında D-100 kara yolu üzerinde seyir halindeyken trafik magandalarının hedefi oldu. 34 NFD 516 plakalı Mercedes marka araç sürücüsü, aniden Aydıner'in önüne kırarak trafiği kesti.

Aracından inerek Aydıner'e hakaretler savuran ve yumruğunu sıkarak tehditler eden şüpheli, "Benim amcam milletvekili, ben gerekeni yapacağım" diyerek gözdağı vermeye çalıştı. Aydıner, o anları saniye saniye kayıt altına alarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

MAGANDA KISKIVRAK YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya da yansıyan görüntüler üzerine "sanal devriye" faaliyetleri kapsamında inceleme başlattı. Yapılan plaka ve kimlik sorgulamaları sonucunda saldırganın 38 yaşındaki Y.T. olduğu tespit edildi. Elde edilen yeni bilgiler ışığında şikayetin ardından şüpheli 24 saat içinde yakalandığı öğrenildi.

HEM PARA CEZASI HEM HAPİS

Yakalanan şüpheli Y.T.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 4 farklı maddesinden idari para cezası kesildi. "Yasaklanan yerde duraklamak", "Saygısızca araç kullanmak", "Seyir halinde cep telefonu kullanmak", "Emniyet kemeri takmamak". Şüphelinin cezası trafik cezalarıyla sınırlı kalmadı. Gözaltına alınan Y.T., sevk edildiği adliyece "Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖMER FARUK AYDINER KİMDİR?

Hukuk kariyeri boyunca Başsavcı Vekilliği ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı gibi kritik görevlerde bulunan Aydıner; Zekeriya Öz soruşturması, 17-25 Aralık kumpasları ve Atatürk Havalimanı DAEŞ saldırısı gibi Türkiye'nin en kritik dosyalarını yönetmişti. 15 Temmuz gecesi Türkiye'deki ilk gözaltı talimatını veren isim olarak bilinen Aydıner, halen Yargıtay Üyesi olarak görev yapmaktadır.