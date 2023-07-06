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Giriş Tarihi: 6.7.2023 13:17 Son Güncelleme: 6.7.2023 13:18

Yargıtay üyesinin eşine köpek saldırısı soruşturmasında flaş

Ataşehir’de hakim savcı lojmanlarının yanında Yargıtay üyesi Hayri Kaynar’ın eşi Aynur Kaynar’a saldırarak ağır yaralanmasına sebep olan köpeğin sahibi şüpheli A.A., gözaltına alınmasının ardından adliyeye getirildi. Savcılık, hastaneden müştekinin birçok operasyon geçireceği ve gözlerinin ciddi zarar gördüğünün bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Şüpheli köpek sahibi A.A., tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Yargıtay üyesinin eşine köpek saldırısı soruşturmasında flaş

Ataşehir'de dün akşam saat 17.00 sıralarında hakim savcı lojmanlarının yakınında yolda yürüyen Aynur Kaynar'a köpek saldırmış, köpeğin saldırısı sonucu talihsiz kadın kanlar içinde kalmıştı. Lojman yakınında bulunan inşaatın önünde olan ve olay sırasında zincirlerini kırdığı iddia edilen kangal köpeğinin saldırısı sonucu ağır yaralanan Aynur Kaynar, hastaneye kaldırılmış, talihsiz kadının lojmanlarda oturan Yargıtay üyesi Hayri Kaynar'ın eşi olduğu ortaya çıkmıştı.

ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Korkunç olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada saldırgan köpeğin sahibi olduğu öğrenilen şüpheli A.A., polis ekiplerince gözaltına alınmasının ardından emniyete götürüldü. Emniyet işlemlerinden sonra ise şüpheli adam, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

HASTANEDEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Savcılık, şüpheli adamın ifadesine başvurdu. Savcılık sevk yazısında ise köpeğin sahibinin şüpheli olduğunun tespit edilmesi, müştekinin tedavi gördüğü hastanenin müştekinin görme keskinliğinin ışık negatif olduğunu, operasyonun görme beklentisiyle değil gözün bütünlüğünü koruma amaçlı yapılacağını ve birden fazla operasyon gerçekleştirileceğinin açıklamasını da dikkate aldı.

SAVCILIKTAN KÖPEĞİN SAHİBİNE TUTUKLAMA TALEBİ

Bunun üzerine diğer şüpheliler A.U. ve B.Ö.'nün ifadelerinde geçen hurdacıların ifadesinin henüz alınmamasından dolayı tutuklama nedeninin bulunduğunun altını çizerek köpeğin sahibi olan şüpheli A.A.'yı "Bilinçi taksirle duyuların veya organların birinin işlevini yitirmesine neden olacak şekilde bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

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Yargıtay üyesinin eşine köpek saldırısı soruşturmasında flaş
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