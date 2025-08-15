Yargıtay: Yanaktan öpme taciz değil sarkıntılık

Kırşehir'de sanık B.A.'YA bir kadının beline sarılıp yanağından öpmesi nedeniyle cinsel saldırı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Sanık, kararı Yargıtay'a taşıdı. Avukatı, delillerin yetersiz olduğunu ve eylemin "sarkıntılık" olduğunu savundu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kararı onadı ancak Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eylemin ani ve kısa süreli olduğunu belirterek suç vasfının yanlış olduğunu tespit etti. Bu nedenle mahkemenin kararını bozdu ve dosyayı suç vasfının yeniden değerlendirilmesi için yerel mahkemeye gönderdi. Böylece hapis cezası kaldırıldı.