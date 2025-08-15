Haberler Yaşam Haberleri Yargıtay: Yanaktan öpme taciz değil sarkıntılık
Giriş Tarihi: 16.8.2025

Yargıtay: Yanaktan öpme taciz değil sarkıntılık

Halit TURAN Halit TURAN
Yargıtay: Yanaktan öpme taciz değil sarkıntılık
Kırşehir'de sanık B.A.'YA bir kadının beline sarılıp yanağından öpmesi nedeniyle cinsel saldırı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Sanık, kararı Yargıtay'a taşıdı. Avukatı, delillerin yetersiz olduğunu ve eylemin "sarkıntılık" olduğunu savundu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kararı onadı ancak Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eylemin ani ve kısa süreli olduğunu belirterek suç vasfının yanlış olduğunu tespit etti. Bu nedenle mahkemenin kararını bozdu ve dosyayı suç vasfının yeniden değerlendirilmesi için yerel mahkemeye gönderdi. Böylece hapis cezası kaldırıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yargıtay: Yanaktan öpme taciz değil sarkıntılık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz