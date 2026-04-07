Yargıtay’dan emsal karar: Zincirsiz köpek saldırısında 2 milyon liralık tazminat onandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşanan olayda, bağ evine giden bir kişi, etrafı tel örgüyle çevrili bahçede bulunan köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve 4 kez ameliyat geçiren mağdur, yüzünde kalıcı iz riski oluştuğunu ve psikolojik zarar gördüğünü belirterek köpek sahibi hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı.

"ZİNCİRİ KIRDI" SAVUNMASI KABUL GÖRMEDİ

Develi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davacının çalışma gücünü yüzde 54 oranında kaybettiğini ve 4 ay geçici iş göremezlik yaşadığını tespit etti. Tanık beyanlarına göre köpeğin olay anında zincire bağlı olmadığının anlaşıldığı, bu nedenle hayvan sahibinin gerekli özen yükümlülüğünü yerine getirmediği vurgulandı. Davalı ise köpeğin normalde zincirli olduğunu, zinciri kırarak tel örgünün altından çıktığını ve saldırının bu şekilde gerçekleştiğini savundu. Köpeğinin "uysal" olduğunu öne süren davalı, olayda kusurunun bulunmadığını iddia etti. Ancak mahkeme bu savunmayı yeterli bulmadı. Mahkeme, 1 milyon 953 bin 657 lira maddi ve 50 bin lira manevi olmak üzere toplam 2 milyon 3 bin 657 lira tazminata hükmetti. Dosya temyiz üzerine Yargıtay'a taşındı.

YARGITAY: KUSUR HAYVAN SAHİBİNDE

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kararında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 67. maddesine dikkat çekerek, "hayvan bulunduranın sorumluluğu" kapsamında davalının kusurlu olduğuna hükmetti. Daire, yerel mahkemenin kararını isabetli bularak cezayı onadı.