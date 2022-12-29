Yargıtay’dan ihlalli otoyol geçişinde “tebligata gerek yok” kararı

İstanbul'da bir sürücü, 2020 yılında işletmesi bir şirkete ait olan otoyoldan aracıyla geçiş ihlali yaptı. Şirket, geçiş bedeli ve geçiş bedelinin 4 katı olan ceza miktarının tahsili için icra müdürlüğüne başvuru yaptı. Sürücü ise, kendisine tebligat yapılmadığını savunarak icra takibine itiraz etti. Yapılan itirazın hukuka aykırı olduğunu öne süren şirket, İstanbul 12. Tüketici Mahkemesinde dava açtı. Mahkeme, ihlalli geçişe ilişkin tebligatın araç sahibine ulaştırıldığının ispatlanamadığını gerekçe göstererek, şirketin ceza bedelini talep edemeyeceğini bildirerek davanın kısmen reddine, kısmen kabulüne karar verdi. Adalet Bakanlığı ise, ilk derece kararının hukuka aykırılığı nedeniyle kanun yararına bozma talebinde bulunarak temyiz isteminde bulundu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında bulunan karara göre, temyiz istemini inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararının kanun yararına bozulmasına karar verdi.

Dairenin kararında, söz konusu uyuşmazlığın ihlalli geçiş nedeniyle ceza bedeli için bildirim koşulunun bulunup bulunmadığıyla ilgili olduğundan bahsedildi. Kararda, ilgili kanunla ihlalli geçiş yapanlardan geçiş ücreti ile bu ücretin 4 katı ceza tahsil edileceğinin hüküm altına alındığı kaydedilerek, 15 gün içinde ödeme yapılması halinde ceza uygulamasının yapılmayacağı belirtildi. Olay tarihindeki yasal düzenlemelere atıfta bulunulan kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Davalıya ait aracın geçiş ücreti ödemeden davacının işlettiği yoldan geçiş yaptığı, davalının söz konusu geçiş ücretini ve ceza bedelini henüz ödemediği, 4 katı şeklinde idari para cezası verileceğine dair yasal düzenlemenin yürürlükte olduğu, yargılama sırasında yürürlükte olan mevzuata göre de bildirim koşulunun yer almadığı anlaşılmaktadır."