Yargıtay’dan kira sözleşmelerine ilişkin dikkat çeken karar

Ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan olay yargıya taşındı. Mersin de 25 Nisan 2022 tarihinde ev sahibi ve kiracı arasında 3 yıl süreli bir kira sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre kiracı taşınmazda 3 yıl kalacaktı. Ancak ev sahibi Osman Kızıl, bir süre sonra ortaya çıkan ve önceden öngörülmediğini belirttiği nedenleri gerekçe göstererek 6 Mayıs 2023'te kiracıya ihtarname gönderdi. İhtarnamede, kira sözleşmesinin feshedildiği belirtilerek kiracıdan 3 ay içinde evi boşaltması istendi. Kiracı Adnan Kasap ise verilen süreye rağmen taşınmazdan çıkmadı.

İLK DERECE MAHKEMESİ DAVAYI REDDETTİ

Uyuşmazlık üzerine açılan davada ilk derece mahkemesi, kiralanan yerin konut ve çatılı iş yeri kiralarına ilişkin hükümlere tabi olduğunu belirterek olağanüstü fesih yolunun uygulanamayacağı değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme, kira süresi sona ermeden dava açıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

ADALET BAKANLIĞI KANUN YARARINA TEMYİZ İSTEDİ

Kararın ardından Adalet Bakanlığı, olağanüstü fesih hakkının sözleşmenin belirli veya belirsiz süreli olmasına bakılmaksızın tüm kira ilişkilerinde kullanılabileceğini belirterek karara itiraz etti. Bakanlık, yerel mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kanun yararına temyiz yoluna başvurdu.

YARGITAY: ÇEKİLMEZLİK HALİNDE FESİH MÜMKÜN

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira ilişkisinde taraflardan biri açısından sözleşmenin devamının çekilmez hale gelmesi durumunda olağanüstü fesih hakkının kullanılabileceğini vurguladı. Kararda, fesih süresine uyulması şartıyla tarafların sözleşmeyi her zaman sona erdirebileceği ifade edildi. Daire, bu kuralın yalnızca belirli kira türleriyle sınırlı olmadığını, konut ve çatılı işyeri kiraları dahil tüm kira ilişkileri için geçerli olduğunu belirterek yerel mahkeme kararını kanun yararına bozdu.