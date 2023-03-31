Haberler Yaşam Haberleri Yarı Otomatik Vites Nedir? Arabada Yarı Otomatik Vites Ne Demek, Özelliği Ne?
Giriş Tarihi: 31.3.2023 09:37 Son Güncelleme: 31.3.2023 09:37

Yarı Otomatik Vites Nedir? Arabada Yarı Otomatik Vites Ne Demek, Özelliği Ne?

Kullanıcının konforuna yönelik üretilen şanzıman türlerinden biri de yarı otomatik şanzımanlardır. Yarı otomatik vites nedir sorusu da bu kapsamda merak edilir. Yarı otomatik nedir sorusunun Yarı otomatik vites tam otomatik farkı ile birlikte incelenmesi daha mantıklı olacaktır. Arabada yarı otomatik vites ne demek sorusu araştırıldığında bu şanzımanın özelliklerini de anlayacaksınız. Yarı otomatik vites nasıl oluyor sorusunu sizler için araştırdık.

Yarı Otomatik Vites Nedir? Arabada Yarı Otomatik Vites Ne Demek, Özelliği Ne?

Yarı otomatik vites nedir sorusuna cevap bulacağınız çok sayıda kaynak vardır. Yarı otomatik nedir şeklinde yapacağınız arama motoru aramasında da karşınıza çok sayıda sonuç çıkacaktır. Arabada yarı otomatik vites ne demek konusu incelenirken bunun bir şanzıman türü olduğunu anlayabilirsiniz. Yarı otomatik vites nasıl oluyor konusu aracın kullanımı hakkında da size bilgi verecektir. Yarı otomatik vites tam otomatik farkı yazımızın devamında.

Yarı Otomatik Vites Nedir?

Yarı otomatik vites, 1930'lu yıllarda geliştirilmiş bir şanzıman türüdür. Yarı otomatik araçlar hem manuel hem de otomatik olarak kullanılabilen araçlardır. Bu araçlarda da otomatik vites araçlarda olduğu gibi debriyaj yoktur. Vites üzerinde bulunan manuel ve otomatik seçeneklerden istifade ile aracın sürüş modunu değiştirebilirsiniz. Aracı manuel olarak kullanırsanız yol bilgisayarı üzerinden ne zaman vites değiştireceğinizi takip edebilirsiniz.

Yarı otomatik şanzıman araçların viteslerinde P, R, N ve D harfleri bulunur. P, aracın şanzımanının kilitlendiği park konumudur. R, geri vites, N boş, D ise "drive" yani ileri sürüş modudur. Bu araçlarda da 4 ileri 5 ileri ya da 6 ileri gibi değişik şanzıman özelliklerine sahip araçlar vardır.

Yarı Otomatik Vites Tam Otomatik Farkı

Yarı otomatik vites ile ilgili en çok merak edilen konu, bu araçların tam otomatik vites araçlardan ne gibi farklarının olduğudur. Genel anlamda iki şanzıman türü arasındaki farkları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

  • Yarı otomatik araçlar manuel ve otomatik olarak kullanılır. Tam otomatik araçlarda sadece otomatik kullanım modu vardır.
  • Yarı otomatik araçlarda yokuş kalkış desteğine ihtiyaç duyulabilir. Tam otomatik araçlarda bu sisteme gerek yoktur.
  • Yarı otomatik araçlar tek ve çift kavrama sistemi olmak üzere ikiye ayrılır. Tam otomatik araçlarda ise tork konvertörü bulunur.
  • Yarı otomatik vites araçlarda vites geçişleri hissedilebilir. Tam otomatik araçlarda ise vites geçişleri çok daha hassastır.
  • Tam otomatik vites araç fiyatları yarı otomatik araçlardan daha yüksektir.

Yukarıdaki özellikleri baz alarak yarı otomatik ya da tam otomatik araçlardan hangisine yönlenmeniz gerektiğine karar verebilirsiniz.

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Yarı Otomatik Vites Nedir? Arabada Yarı Otomatik Vites Ne Demek, Özelliği Ne?
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