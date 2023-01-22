Yarım bırakılan projeleri devlet tamamlıyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından yarım bırakılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, Ulaştırma Bakanlığı devraldı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yapımına devam edilen köprüde sona yaklaşıldı. Bittiğinde Adana'nın 40 yıllık ulaşım ihtiyacını karşılayacak köprü kentin doğusu ve batısını birleştirecek. Bin 800 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 2 hatlı demiryolu ile toplam 24 ayaktan oluşan ve 6 şeritli köprüde her gün 100 bin araç geçiş yapabilecek.