Yarım kalan hayal için binlerce adım

Uzun mesafe koşucusu Fatih Çiçek, 30 Ekim 2024'te İstanbul Küçükçekmece'de evden çıktığı sırada maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Muhammet Mutluay (19) için farkındalık mücadelesi veriyor. Mutluay'ın mezarını ziyaret ettiği sırada talihsiz gencin ailesiyle tanışan Çiçek, bu karşılaşmanın ardından davanın gönüllü takipçisi oldu.

Çiçek, koşularını Muhammet ve benzer şekilde hayatı yarım kalan gençler adına koşmaya başladı. Mardin'de 100, Trabzon'da 61, İstanbul'da 10 kilometre koşan Çiçek, kazandığı madalyaları evinde saklamak yerine Muhammet Mutluay'ın mezarına bırakıyor. Çiçek'in katilleri için hazırlanan iddianamede 4 sanık hakkında toplam 20 yıldan 68 yıla kadar hapis talep edilmişti.