Yarım milyon çalışanı ilgilendiriyor! Sözleşmeli personele ’yarı zamanlı çalışma’ düzenlemesi

Düzenleme, yarı zamanlı çalışma konusunda da önemli bir değişiklik içeriyor. Devlet memurlarına tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda sözleşmeli personel için de kıyas yoluyla uygulanması öngörülüyor.

Öte yandan, hizmetin niteliği, görev unvanı ya da kurumsal ihtiyaçlar dikkate alınarak bu haktan yararlanamayacak personel grupları Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek.

Kamuda yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelin görev yaptığı ifade ediliyor.