Yarım milyon çalışanı ilgilendiriyor! Sözleşmeli personele ’yarı zamanlı çalışma’ düzenlemesi

Cumhurbaşkanlığı kararıyla sözleşmeli personel istihdamına yönelik usul ve esaslarda değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sözleşmeli personel alım süreçleri yeniden düzenlendi.
Yeni düzenleme kapsamında, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu da söz konusu mevzuatın uygulanacağı kurumlar arasına eklendi.
Buna göre, Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek sözleşmeli personel alımlarında KPSS (B) grubu puan sıralaması temel alınacak. İlan edilen pozisyon sayısının en fazla üç katı kadar aday giriş sınavına davet edilecek. Personel alımı, Başkanlık tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü ya da sözlü ve uygulamalı sınavların sonuçlarına göre tamamlanacak.
Düzenleme, yarı zamanlı çalışma konusunda da önemli bir değişiklik içeriyor. Devlet memurlarına tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda sözleşmeli personel için de kıyas yoluyla uygulanması öngörülüyor.
Öte yandan, hizmetin niteliği, görev unvanı ya da kurumsal ihtiyaçlar dikkate alınarak bu haktan yararlanamayacak personel grupları Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek.
Kamuda yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelin görev yaptığı ifade ediliyor.