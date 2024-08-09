Yarım saat içinde 4 kişiyi bıçaklamıştı! Mağdurların ifadesi şoke etti: Ne bakıyorsun dedikten sonra...

Sağlık durumu iyi olan yaralıların, ifadelerinde verdikleri eşkalden şüphelinin G.Ö.S. olduğu tespit edildi. Polisin çalışması sonucu, G.Ö.S., dün gece yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Bu arada, bıçaklanan mağdurların ifadesinde, G.Ö.S.'nin kendilerine 'Ne bakıyorsun' dedikten sonra bıçakladığını söylediği öğrenildi.