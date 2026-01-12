Yarım saatlik konaklama ücreti için mahalleyi inletti

Beşiktaş Türkali'de 10 Ocak sabahı saat 05.40 sıralarında bir iş yerinin kapısında yükselen sesler kısa sürede kavgaya dönüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine adrese gitti. İncelemede, otel çalışanı A.Ö. ile G.Ç. ve R.E. arasında başlayan sözlü tartışmanın büyüdüğü, tarafların karşılıklı birbirlerini darp ettiği belirlendi. A.Ö., G.Ç. ve R.E. muhafaza altına alındı. Araştırmada, kavganın R.E.'nin konaklama ücretini ödemek istememesi nedeniyle çıktığı anlaşıldı. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında "kasten yaralama, tehdit, hakaret" suçlarından işlem yapıldı. Şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İŞLETMECİ KONUŞTU

Tartışmaya ilişkin konuşan işletmeci kadın, "Gece saatlerinde geliyorlar, yarım saat kalıyorlar. Sonra adam aşağı inip çıkış yapacaklarını söylüyor. Ödemeyi beraber geldiği kadının yapacağını söyleyip gidiyor. Kadın dışarı çıktığında ödeme istediğimizde kavga çıkarıyor. Tamamen iyi niyetimizi suistimal ettiler" dedi.