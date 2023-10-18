Yarımburgaz Mağarası Nerede? İstanbul Yarımburgaz Mağarası Hangi İlçede, Nasıl Gidilir?

Yarımburgaz Mağarası İstanbul'da yer alan en önemli turistik yerlerden bir tanesidir. Genellikle İstanbul saraylar, bahçeler, köşkler ve korular ile ünlense bile Eski Çağ tarihi özelinde de gezilip ziyaret edilebilecek önemli noktaları mevcuttur. Yarımburgaz Mağarası da İstanbul'da Eski Çağ turizmine hizmet eden en önemli noktalardan biridir. Peki ya İstanbul Yarımburgaz Mağarası hangi ilçede ve nasıl gidilir?

Yarımburgaz Mağarası Nerede?

Yarımburgaz Mağarası Türkiye'de bulunan en önemli eski yerleşim bölgelerinden biridir ve tüm dünya için önemli bir noktadır.

Yaklaşık 400.000 yıllık bir geçmişi olduğu düşünülen mağara dünyanın en eski yerleşim yerlerindendir ve 1. Derece Arkeolojik-Doğal Sit Alanı ilan edilmiştir. Yapılan çalışmalar esnasında Yarımburgaz Mağarası'nda Paleolitik yani Eski Taş Çağı denilen ve en uzun çağ olan döneme ait önemli bulgulara rastlanmıştır.

Bu bulgularla birlikte Türkiye toprakları üzerindeki en eski yerleşim yerinin Yarımburgaz Mağarası olduğu kesinlik kazanmıştır.

İstanbul Yarımburgaz Mağarası Hangi İlçede?

İstanbul'un Batı kısımlarında yer alan Yarımburgaz Mağarası Küçükçekmece Gölü'nden 1.5 kilometre kadar kuzeyde yer alır. İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı olan mağara Altınşehir semti, Kayabaşı yolu üzerinde yer alır.

İstanbul Yarımburgaz Mağarası'na Nasıl Gidilir?

Yarımburgaz mağarasına gitmek için Halkalı – Altınşehir seyir hattı üzerindeki otobüs veya minibüsler tercih edilebilir ya da özel araç ile Küçükçekmece Gölü'nü geçtikten sonraki tabelalar takip edilerek mağaraya varılabilir.