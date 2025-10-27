YARIN BANKALAR AÇIK MI, KAÇTA KAPANIYOR? 28 Ekim Salı günü bankaların çalışma saatleri ve havale-EFT bilgisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde, 28 Ekim günü bankacılık işlemleri yapacak olan vatandaşlar için önemli bir düzenleme bulunuyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre, 29 Ekim'den bir önceki gün olan 28 Ekim, yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu durum, bankaların ve diğer kamu kurumlarının çalışma saatlerini doğrudan etkiliyor. İşte 28 Ekim Salı günü bankaların çalışma düzeni ve yapmanız gerekenleri planlamadan önce bilmeniz gereken tüm detaylar.