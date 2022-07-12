Yarın borsalar açık mı, kapalı mı? 13 – 14 Temmuz bayramda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi?

Yarın borsalar açık mı, çalışıyor mu sorusu birçok yatırımcı tarafından soruluyor. Bayramın ilk dört günü kapalı olan borsalar, bayramın 9 gün tatil olması sonrası daha da önemli hale geldi. Kurban Bayramı idari tatil olarak 13 – 14 Temmuz olarak belirlendi. Peki, Borsa İstanbul yarın açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? İşte detaylar!
YARIN BORSALAR AÇIK MI?
Borsa İstanbul Kurban Bayramı'nın resmi tatili boyunca kapalı kaldı. Bayram bitmesiyle birlikte borsalar açılacak. 15 Temmuzda tekrardan tatile girecek.
BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?
Borsa İstanbul 9-10-11-12 Temmuz 2022 günleri kapalı oldu. Borsa 13 Temmuz çarşamba yani yarın açılacak.