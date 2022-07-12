Yarın borsalar açık mı, kapalı mı? 13 – 14 Temmuz bayramda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi?

Yarın borsalar açık mı, çalışıyor mu sorusu birçok yatırımcı tarafından soruluyor. Bayramın ilk dört günü kapalı olan borsalar, bayramın 9 gün tatil olması sonrası daha da önemli hale geldi. Kurban Bayramı idari tatil olarak 13 – 14 Temmuz olarak belirlendi. Peki, Borsa İstanbul yarın açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? İşte detaylar!