Yarın düğünü vardı, kazada öldü

Osmaniye
'nin Sumbas ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Ali Akçay, yaşamını yitirdi. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Akçay'ın yarın Sumbas'ta düğününün yapılacağı öğrenildi. Kaza, Kadirli-Sumbas karayolu Alibeyli Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Ali Akçay'ın otomobiliyle sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Uzman Çavuş Ali Akçay ile kamyonette bulunan Yalçın K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ağır yaralı olan Akçay kurtarılamadı. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde görev yapan Akçay'ın, yarın Sumbas ilçesi Gaffarlı köyündeki baba evinde Özlem Avcı ile düğününün yapılacağı öğrenildi. Acı haberi alan Akçay'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.