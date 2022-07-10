Haberler Yaşam Haberleri Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 11 Temmuz bayramda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, kaç gün kapalı?
Giriş Tarihi: 10.7.2022 15:57 Son Güncelleme: 10.7.2022 15:58

Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 11 Temmuz bayramda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, kaç gün kapalı?

Kurban Bayramı geldi ve vatandaşlar sürekli olarak nerenin açık, nerenin kapalı olduğunu sorguluyor. Market, hastane, banka, borsa gibi bayramda eczaneler açık mı kapalı mı sorusu sürekli sorulmakta. Kurban Bayramı hafta sonu süreci bitti ve yarın pazartesi. Yarın eczaneler açık mı, çalışıyor mu sorusu bu sebeple soruluyor. Peki, 11 Temmuz bayramda eczaneler kapalı mı? İşte detaylar!

Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 11 Temmuz bayramda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, kaç gün kapalı?

Bayramda eczaneler açık mı sorusu, birçok vatandaşın ortak sorusu haline geldi. Resmi ve dini bayramlar resmi tatil olarak sayıldığı için bu soru daha çok sorulmakta. Hafta sonu bitti ve bayramın ikinci yarısına adımımızı atıyoruz. Peki, yarın eczaneler çalışıyor mu, 11 Temmuz pazartesi eczaneler kapalı mı? İşte soruların cevapları!

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

Bayram resmi tatil olarak sayıldığı için eczaneler kapalı olacak.

KURBAN BAYRAMINDA NÖBETÇİ ECZANELER AÇIK MI?

9 gün boyunca nöbetçi eczaneler açık olacak.

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BAYRAMDA ECZANELER KAÇ GÜN KAPALI, 9 GÜN MÜ?

12 Temmuza kadar resmi tatil, daha sonra 18 Temmuza kadar idari tatil sayılıyor. Bu sebeple birçok eczane 12 Temmuzda kapılarını açacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022 Salı

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