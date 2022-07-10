Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 11 Temmuz bayramda eczaneler çalışıyor mu, tatil mi, kaç gün kapalı?

Bayramda eczaneler açık mı sorusu, birçok vatandaşın ortak sorusu haline geldi. Resmi ve dini bayramlar resmi tatil olarak sayıldığı için bu soru daha çok sorulmakta. Hafta sonu bitti ve bayramın ikinci yarısına adımımızı atıyoruz. Peki, yarın eczaneler çalışıyor mu, 11 Temmuz pazartesi eczaneler kapalı mı? İşte soruların cevapları!