Giriş Tarihi: 12.01.2026 11:44

Elazığ’da bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından, gözler yarın için alınacak karara çevrildi. Öğrenciler ve veliler, 13 Ocak Salı günü de eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ederken, Elazığ Valiliği’nden yapılacak açıklama yakından takip ediliyor. Peki yarın Elazığ’da okul var mı?

Yarın Elazığ’da okullar tatil mi? Gözler Valilik’te! 13 Ocak Salı Elazığ’da okul var mı, yok mu?
Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Elazığ'da, bugün okulların tatil edilmesi "Yarın da tatil olacak mı?" sorusunu gündeme taşıdı. 13 Ocak Salı günü için öğrenciler ve veliler Valilikten gelecek resmi duyurulara odaklandı. Elazığ'da yarın okullar tatil mi, eğitim devam edecek mi?

13 OCAK SALI ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü Elazığ'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Elazığ Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

41 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınladı.

