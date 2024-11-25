Yarın Erzincan’da okullar tatil mi? 26 Kasım Erzincan’da okullar kar tatili mi? Valilik açıkladı!

Erzincan'da dün gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. 26 Kasım Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu. Erzincan Valiliği tarafından yapılacak açıklama, öğrenciler ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Yarın Erzincan'da okullar tatil mi? 26 Kasım Erzincan'da okullar kar tatili mi?
YARIN ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ülke genelinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken bazı illerimizde eğitim-öğretim faaliyetlerine de ara verildi.
Erzincan'da yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi. İl genelindeki tüm okullarda yarın da eğitim-öğretime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun karın etkili olduğu belirtildi.
Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kar nedeniyle kentte bugün okullar tatil edilmişti.