Yarın Erzincan’da okullar tatil mi? 26 Kasım Erzincan’da okullar kar tatili mi? Valilik açıkladı!

Erzincan'da dün gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. 26 Kasım Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu. Erzincan Valiliği tarafından yapılacak açıklama, öğrenciler ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Yarın Erzincan'da okullar tatil mi? 26 Kasım Erzincan'da okullar kar tatili mi?