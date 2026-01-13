Yarın Eskişehir’de okullar tatil mi? 14 Ocak 2026 Çarşamba kar tatili için gözler Eskişehir Valiliği’nde!

Eskişehir'de etkisini artıran olumsuz hava şartları, eğitimle ilgili alınabilecek kararları yeniden gündeme getirdi. 14 Ocak 2026 Çarşamba günü okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Okulların durumuna ilişkin nihai kararın, Eskişehir Valiliği tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.Peki, yarın Eskişehir'de okullar tatil mi?
14 Ocak Çarşamba günü Eskişehir'de eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair şu ana kadar yetkili mercilerden resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının seyrine bağlı olarak alınabilecek olası tatil kararının Eskişehir Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler gelişmeleri yakından takip ederken, resmi bir karar alınması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı ifade ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerin çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kütahya, Afyonkarahisar ve Mersin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Siirt, Batman ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.