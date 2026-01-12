Haberler Yaşam Haberleri Yarın Nevşehir'de okullar tatil mi? Gözler Valilik'te! 13 Ocak Salı Nevşehir'de okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 12.01.2026 13:21

Yarın Nevşehir'de okullar tatil mi? Gözler Valilik'te! 13 Ocak Salı Nevşehir'de okul var mı, yok mu?

Nevşehir’de etkili olan soğuk hava ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler, yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. 13 Ocak Salı günü için gözler Nevşehir Valiliği’nden yapılacak resmi açıklamaya çevrilirken, eğitime ara verilip verilmeyeceği gündemde. Peki yarın Nevşehir’de okul var mı?

Yarın Nevşehir’de okullar tatil mi? Gözler Valilik’te! 13 Ocak Salı Nevşehir’de okul var mı, yok mu?
  • ABONE OL

Kış şartlarının etkisini sürdürdüğü Nevşehir'de "Okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 13 Ocak Salı günü eğitim-öğretimin devam edip etmeyeceği araştırılırken, Nevşehir Valiliği'nin yapacağı duyuru yakından takip ediliyor. Nevşehir'de yarın okullar tatil mi, yok mu?

13 OCAK SALI NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü Nevşehir'de eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Nevşehir Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

41 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 41 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

O iller şu şekilde:

Meteoroloji Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınladı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yarın Nevşehir'de okullar tatil mi? Gözler Valilik'te! 13 Ocak Salı Nevşehir'de okul var mı, yok mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz