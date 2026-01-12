Yarın Nevşehir’de okullar tatil mi? Gözler Valilik’te! 13 Ocak Salı Nevşehir’de okul var mı, yok mu?

Kış şartlarının etkisini sürdürdüğü Nevşehir'de "Okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 13 Ocak Salı günü eğitim-öğretimin devam edip etmeyeceği araştırılırken, Nevşehir Valiliği'nin yapacağı duyuru yakından takip ediliyor. Nevşehir'de yarın okullar tatil mi, yok mu?
13 Ocak Salı günü Nevşehir'de eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Nevşehir Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.
Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 41 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.
O iller şu şekilde:
Meteoroloji Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınladı.