Yarın Nevşehir’de okullar tatil mi? Gözler Valilik’te! 13 Ocak Salı Nevşehir’de okul var mı, yok mu?

Kış şartlarının etkisini sürdürdüğü Nevşehir'de "Okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 13 Ocak Salı günü eğitim-öğretimin devam edip etmeyeceği araştırılırken, Nevşehir Valiliği'nin yapacağı duyuru yakından takip ediliyor. Nevşehir'de yarın okullar tatil mi, yok mu?

13 OCAK SALI NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü Nevşehir'de eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Nevşehir Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.