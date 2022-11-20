Haberler Yaşam Haberleri YARIN OKUL VAR MI YOK MU? 21 Kasım 2022 Pazartesi okullar açık mı, ders işlenecek mi? 2022-2023 MEB takvimi
Giriş Tarihi: 20.11.2022 17:24 Son Güncelleme: 20.11.2022 17:26

YARIN OKUL VAR MI YOK MU? 21 Kasım 2022 Pazartesi okullar açık mı, ders işlenecek mi? 2022-2023 MEB takvimi

Yarın okul var mı, yok mu sorusunun yanıtı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile aileleri tarafından araştırılıyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatili, 14 Kasım’da başladı. Kasım ara tatilinin sona ermesiyle 19 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek. Hal böyleyken ‘’21 Kasım Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı, ders işlenecek mi?’’ soruları gündemdeki yerini almış durumda. Peki, 21 Kasım yarın okul var mı, yok mu? İşte, 2022-2023 MEB ara tatil takvimi ve konu ile ilgili tüm gelişmeler.

YARIN OKUL VAR MI YOK MU? 21 Kasım 2022 Pazartesi okullar açık mı, ders işlenecek mi? 2022-2023 MEB takvimi

21 Kasım Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı, ders işlenecek mi soruları yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda okullar 11 Kasım 2022 tarihinde ara verdi. Kasım ara tatiline giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün tatil yapma fırsatı yakaladı. Ara tatil süresinin bir hafta olduğu bilinirken öğrenciler ve velileri ''Yarın okul var mı, yok mu? 21 Kasım Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı, ders işlenecek mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2022-2023 MEB takvimi ile ara tatilin sona ereceği ve okulların açılacağı o tarih…

ARA TATİL NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre, Kasım ara tatili 14 kasım Pazartesi günü başladı ve 20 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

21 KASIM PAZARTESİ OKUL VAR MI, YOK MU?

19 milyon öğrenci, 21 Kasım 2022 Pazartesi gününden itibaren okula dönecek ve ders başı yapacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili (15 tatil), 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB tarafından öğrencilerin dönem arasında dinlenebilmeleri için yapılan ara tatil, ikinci dönem de uygulanacak.

İkinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan 2023 tarihleri araısnda yapılacak. Öğrenciler, 24 Nisan 2023 tarihinde okullara dönüş yapacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Böylece öğrenciler, 16 Haziran'dan itibaren yaz tatiline girecek.

2022-2023 MEB TAKVİMİ

Sömestr tatili: 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023

Yaz tatili: 16 Haziran 2023

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YARIN OKUL VAR MI YOK MU? 21 Kasım 2022 Pazartesi okullar açık mı, ders işlenecek mi? 2022-2023 MEB takvimi
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