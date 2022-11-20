YARIN OKUL VAR MI YOK MU? 21 Kasım 2022 Pazartesi okullar açık mı, ders işlenecek mi? 2022-2023 MEB takvimi

21 Kasım Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı, ders işlenecek mi soruları yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda okullar 11 Kasım 2022 tarihinde ara verdi. Kasım ara tatiline giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün tatil yapma fırsatı yakaladı. Ara tatil süresinin bir hafta olduğu bilinirken öğrenciler ve velileri ''Yarın okul var mı, yok mu? 21 Kasım Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı, ders işlenecek mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2022-2023 MEB takvimi ile ara tatilin sona ereceği ve okulların açılacağı o tarih…