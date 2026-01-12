Haberler Yaşam Haberleri Yarın Şırnak ve Adıyaman'da okullar tatil mi? Gözler Valilik'te! 13 Ocak Şırnak ve Adıyaman'da okul var mı?
Giriş Tarihi: 12.01.2026 11:12

Yarın Şırnak ve Adıyaman'da okullar tatil mi? Gözler Valilik'te! 13 Ocak Şırnak ve Adıyaman'da okul var mı?

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası öğrenciler ve veliler, 13 Ocak günü için valiliklerden gelecek açıklamalara odaklandı. Şırnak’ta bugün okullar tatil edilmezken, Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle belirli ilçelerde eğitime ara verilmesi “Yarın da tatil olacak mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Gözler Şırnak ve Adıyaman Valilikleri’nden yapılacak resmi duyurulara çevrildi.

Kar yağışı ve hava koşullarının seyrine göre alınan tatil kararları yakından takip ediliyor. Bugün Şırnak'ta eğitim devam ederken, Adıyaman'da okulların tatil edilmesi yarın için beklentiyi artırdı. 13 Ocak Salı günü Şırnak ve Adıyaman'da okulların durumu merak edilirken, valiliklerin açıklaması bekleniyor. Okul var mı, yok mu?

13 OCAK SALI ŞIRNAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü Şırnak'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Şırnak Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

13 OCAK SALI ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman'ın Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmişti. Ancak 13 Ocak Salı günü için Adıyaman Valiliği'nden henüz bir kar tatili açıklaması gelmedi.

Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

41 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 41 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

O iller şu şekilde:

Meteoroloji Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınladı

