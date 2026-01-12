Yarın Şırnak ve Adıyaman’da okullar tatil mi? Gözler Valilik’te! 13 Ocak Şırnak ve Adıyaman’da okul var mı?

Kar yağışı ve hava koşullarının seyrine göre alınan tatil kararları yakından takip ediliyor. Bugün Şırnak'ta eğitim devam ederken, Adıyaman'da okulların tatil edilmesi yarın için beklentiyi artırdı. 13 Ocak Salı günü Şırnak ve Adıyaman'da okulların durumu merak edilirken, valiliklerin açıklaması bekleniyor. Okul var mı, yok mu?

13 OCAK SALI ŞIRNAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü Şırnak'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Şırnak Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.