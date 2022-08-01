Yarından Sonra filmi konusu ve oyuncuları: Yarından Sonra filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aksiyon ve macera türlerinde film sevenler için 1 Ağustos Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında Yarından Sonra filmi yer alacak. Sinemaseverler Yarından Sonra filmi konusu ve oyuncularını merak ediyor. 2004 yılı yapımı olan Yarından Sonra filmi konusu nedir? Yarından Sonra filmi oyuncuları kimlerdir?

YARINDAN SONRA KONUSU

İklim bilim uzmanı olan Jack Hall, Antarktika'da büyük bir buzulun koptuğunu keşfeder. Ancak henüz fark etmediği şey ise bu olayın, dünya popülâsyonunu etkileyecek bir doğal afetin tetikleyicisi oluşudur. Son üç haftadır aralıksız yağmurlar yağmaktadır ve tüm dünyada bir dizi iklimle ilişkili felaketler meydana gelmeye başlamıştır. Herkes dünyanın yeni bir buzul çağına girmekte olduğunu fark eder. İnsanlar, mümkün mertebe yaşadıkları alanları terk ederek, güneye doğru daha sıcak iklim şartlarının olduğu bölgelere toplanmaya başlar. Jack, New York'ta mahsur kalan ve donma tehdidi altındaki oğlu ve arkadaşlarını kurtarmak için kendi canını ortaya koymaya hazırdır.

YARINDAN SONRA OYUNCULARI

Orijinal Adı : The Day After Tomorrow

Türü : Aksiyon/ Macera

Yapım Yılı : 2004

Yönetmen : Roland Emmerich

Oyuncular : Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dennis Quaid, Ian Holm, Austin Nichols