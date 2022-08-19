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Giriş Tarihi: 19.8.2022 15:46

Yarının Sınırında filmi konusu ve oyuncuları: Yarının Sınırında konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yarının Sınırında filmi 19 Ağustos 2022 Cuma akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek. Başrollerini Tom Cruise, Emily Blunt ve Charlotte Riley 'nin paylaştığı filmin yönetmenliğini Doug Liman üstleniyor. Bilim kurgu ve aksiyon türlerinde olan Yarının Sınırında filmi konusu nedir? Yarının Sınırında filmi oyuncuları kimler?

Yarının Sınırında filmi konusu ve oyuncuları: Yarının Sınırında konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yarının Sınırında filmi ekranlarda izleyicisi ile buluşacak. Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamayacaktır. Sinemaseverlerle buluşacak olan Yarının Sınırında filmi konusu nedir? Yarının Sınırında filmi oyuncuları kimler?

YARININ SINIRINDA FİLMİ KONUSU

Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Artık dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmek durumundadır ve bu güç birliği dışında ikinci bir şansları yoktur. Subay Bill Cage daha önce bu savaşlardan hiçbirine katılmamış tecrübesiz bir askerdir ve atıldığı yeni görevi onun için bir nevi intihar anlamına gelmektedir. Beklenen olur; Cage dakikalar içerisinde öldürülür... Fakat bu bir sonu değil, yeni bir başlangıcı doğurur. Cage, sıradışı bir şekilde cehennem gibi bir günde uyanır, kendini kırılması zor bir döngünün içerisinde bulur. Buna göre her seferinde ölüp sonrasında yeniden dirilip aynı savaşı bir kez daha tekrarlamak zorundadır. Her geri dönüşünde daha güçlü, daha zeki ve Mimics'lerle daha kolay başa çıkabilir hale gelse de kendine verilen iş dünyanın en zorlu görevidir.

YARININ SINIRINDA FİLMİ OYUNCULARI

Başrollerini Tom Cruise, Emily Blunt ve Charlotte Riley 'nin paylaştığı filmin yönetmenliğini Doug Liman üstleniyor.

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Yarının Sınırında filmi konusu ve oyuncuları: Yarının Sınırında konusu nedir, oyuncuları kimler?
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