Yarışı izleyen seyirciye çarparak, bacağını kopardı

Adana'da geçtiğimiz cumartesi gecesi otoyolda yarış yaptığı ileri sürülen E.Y., kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. E.Y.'nin aracı yarışı seyirci olarak izleyen 25 yaşındaki Sedat Leventöz'e çarptı. Feci kazada genç adamın sağ bacağı koparken sürücü E.Y., kaçarak izini kaybettirdi.
Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Sedat Leventöz'ün yoğun bakıma tedavisi sürerken polis, zanlı arkadaşının dükkanında saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan sürücünün sorgusu emniyette devam ederken sağlık durumu iyiye giden genç adamın amcası İsmail Leventöz, "Sağ bacağını kaybetti, uzuv kaybı oldu. Suçlunun gerekli cezayı almasını istiyoruz" dedi.
BACAĞI KOPARIP KAÇTI
Kaza, 30 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Adana-Tarsus istikameti 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda buluşan bir grup genç otomobilleriyle yarışmaya başladı. Yarışı kazandıktan sonra otomobiliyle hızlanan E.Y. (35), emniyet şeridindeki Sedat Leventöz'e (25) çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ bacağı kopan Leventöz, kanlar içinde asfalt zemine düştü. E.Y. ise kazanın ardından otomobiliyle kaçarak, kayıplara karıştı.
ARACIYLA YAKALANDI
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Leventöz'ü ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan genç adam yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Arkadaşının, Sarıçam ilçesindeki oto yıkama dükkanında saklandığı belirlenen E.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Öte yandan ameliyata alınan Sedat Leventöz'ün sağ bacağının tamamen koptuğu ve dikilemeyeceği, çarpma sonucu elinde de hasar kalacağı tespit edildi. Durumu iyiye giden genç adamın yoğun bakımdaki tedavisinin sürüyor.
UZUV KAYBI VAR
Sedat Leventöz'ün amcası İsmail Leventöz, "Sedat ve kardeşi Pozantı ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ne giderken yol kenarındaki kalabalığı görüyor. Hasan ısrar ediyor ve iki kardeş kalabalığın yanına gidiyor. Yarış olduğunu orada görüyorlar. İzlemeye başlıyorlar ve kaza o sırada yaşanıyor. Yeğenimin genel durumunun iyiye gittiğini söylediler ama sağ bacağını kaybetti. Uzuv kaybı oldu. Hastamızın bir an önce iyileşmesini, sağlığına kavuşmasını ve gerekenin yapılmasını istiyoruz. Otoyoldaki yarışlar son bulsun. Orası bir otoyol. Orada hız limitleri belli. Uyulması gereken kurallar var. Kimsenin canı yanmasın. Sonuçta ortada insan hayatı var" dedi.