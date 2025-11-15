Haberler Yaşam Haberleri YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR TATİLİ) TARİHLERİ 2025-2026 || 15 tatil ne zaman başlıyor, 1. dönem ne zaman bitecek?
2025–2026 eğitim öğretim yılında ilk dönemin son haftalarına girilirken, MEB takvimine göre sömestr tatili tarihleri gündeme geldi. Ocak ayında başlayacak olan 15 tatil için hem öğrenciler hem de veliler şimdiden hazırlıklara başladı. Eğitim takviminde belirtilen tarihlere göre yarıyıl tatili için geri sayım devam ederken, “Sömestr ne zaman başlıyor?” sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Peki bu yıl 15 tatil ne zaman başlıyor?

Okullarda ilk dönemin sonuna yaklaşılırken, 2025–2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili gündemin en çok araştırılan konularından biri haline geldi. MEB tarafından açıklanan akademik takvimde, sömestr tatilinin hangi tarihler arasında yapılacağı net bir şekilde belirtildi. Ocak ayında başlayacak 15 tatil için öğrenciler büyük bir heyecan yaşarken, veliler de tatil planlarını bu tarihlere göre oluşturmaya çalışıyor. Peki MEB'e göre yarıyıl tatili hangi gün başlayacak?

SÖMESTR - YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026'da tamamlanacak.

NİSAN TATİLİ (2. ARA TATİL) 2026 NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

2025-2026 MEB TATİL TAKVİMİ

Yarıyıl tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16 Mart 2026 - 20 Mart 2026 Cuma

Karne günü: 26 Haziran 2026 Cuma

