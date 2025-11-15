YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR TATİLİ) TARİHLERİ 2025-2026 || 15 tatil ne zaman başlıyor, 1. dönem ne zaman bitecek?

Okullarda ilk dönemin sonuna yaklaşılırken, 2025–2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili gündemin en çok araştırılan konularından biri haline geldi. MEB tarafından açıklanan akademik takvimde, sömestr tatilinin hangi tarihler arasında yapılacağı net bir şekilde belirtildi. Ocak ayında başlayacak 15 tatil için öğrenciler büyük bir heyecan yaşarken, veliler de tatil planlarını bu tarihlere göre oluşturmaya çalışıyor. Peki MEB'e göre yarıyıl tatili hangi gün başlayacak?