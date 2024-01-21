Yarıyıl tatilinde renkli atölyeler

İzmit ve Gebze'de çocuklar, yarıyıl tatilinde düzenlenecek etkinliklerle eğlenceli ve öğretici tatilin keyfini çıkaracak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 22 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarıyıl tatilinin ilk bölümünde çocuklar için sanat ve eğlence atölyeleri düzenleyecek. Sanat ve eğlenceli atölyelerine 26-28 Ocak tarihlerinde İzmit'te Kocaeli Kongre Merkezi, 22-28 Ocak tarihlerinde Gebze'de ise Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak. 11.00 ila 18.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklere 6-13 yaş arasındaki ilköğretim okulu öğrencileri katılacak. 18.00'den sonra ise sahne gösterileri başlayacak. Kocaeli Kongre Merkezi fuayesi ve Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikler için başvuru şartı aranmıyor. Tüm öğrenciler bu etkinliklerden başvuru yapmadan yararlanabilecek.