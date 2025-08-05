2025 YAŞ Toplantısı ne zaman, bugün mü? Yüksek Askeri Şura Kararları bekleniyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanlarının hazır bulunacağı YAŞ toplantısı kararları ile gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasından geçerek kamuoyu ile paylaşılacak kararlar 2025 YAŞ toplantısı tarihi ve saati ile birlikte sorgulanıyor.
2025 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı 5 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak.
Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komuta Kademesinin şekilleneceği toplantının öğle saatlerinde başlaması bekleniyor.
Başkan Erdoğan'ın liderlik ettiği Yüksek Askeri Şura toplantılarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı yer alıyor.
YAŞ toplantısında general ve amiralliğe yükselecek personel ile terfi sırası gelen general ve amiraller; yaş haddi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek general ve amirallerle, görev süreleri uzatılacak isimlerin durumları masaya yatırılacak.
YAŞ kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna duyurulacak.