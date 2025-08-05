2025 YAŞ Toplantısı ne zaman, bugün mü? Yüksek Askeri Şura Kararları bekleniyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanlarının hazır bulunacağı YAŞ toplantısı kararları ile gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasından geçerek kamuoyu ile paylaşılacak kararlar 2025 YAŞ toplantısı tarihi ve saati ile birlikte sorgulanıyor.