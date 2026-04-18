Yasa dışı bahis çetesine 25 tutuklama
Giriş Tarihi: 18.04.2026

  • ABONE OL
Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 25 kişi tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre bazı şüphelilerin "internet üzerinden yurtdışında bahis oynamaya imkân sağlama", "yasadışı bahis suçu parasının nakline aracılık etme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin üniversite öğrencileri üzerine farklı banka ile kripto varlık hesapları açtıkları ve telefon hattı temin ederek yasadışı bahis suçu işlediklerini tespit eden ekipler, Mersin, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA