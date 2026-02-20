Yasa dışı bahis çetesine ağır darbe! 17 şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma yürütülen bir soruşturma kapsamında 'Uyuşturucu madde ticareti' yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 13 Şubat tarihinde operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında elde edilen dijital materyallerde yasa dışı bahse aracılık edildiğine dair çok sayıda veri tespit edildi. Başsavcılık bunun üzerine yasadışı bahis ağını ortaya çıkarmak için bir soruşturma daha başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin eylemlerin suç örgütü faaliyeti kapsamında gerçekleştirdiği belirlendi.

DUDAK UÇUKLATAN İŞLEM HACMİ

Başsavcılık tarafından elektronik para aracı kuruluşları ve bankalar ile yapılan yazışmalar neticesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Raporu doğrultusunda 21 şüphelinin yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen gelirin nakline aracılık ettiğin ve yasa dışı bahis ağının genişlemesi amacına hizmet ettiği saptandı. Alınan MASAK raporunda şüphelilerin 2023-2025 tarihleri arasındaki süreçte hesap işlem hacminin 10 Milyar 322 Milyon 722 bin küsur olduğu ortaya çıktı.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahse aracılık etme ve mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarını işlediği belirlenen 21 şüpheliye yönelik olarak 17 Şubat tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir, Zonguldak, Uşak ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait piyasa değeri 75 Milyon TL paraya, kripto varlık ve banka hesaplarına el konuldu. Operasyonlarda yasa dışı bahis sisteminin kurulu olduğu ana materyaller de ele geçirildi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol şartı uygulanırken firari şüphelilere yönelik ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.