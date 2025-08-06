Yasa dışı bahis çetesine operasyon! 6 Milyar liralık yasa dışı para trafiği ortaya çıkarıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Tokat merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen geniş kapsamlı çalışmalarda, yasa dışı bir bahis sitesiyle bağlantılı oldukları belirlenen 32 şüpheli gözaltına alındı.

PARA TRAFİĞİ ADIM ADIM İNCELENDİ

Şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında banka hesap hareketleri, şahıs ifadeleri, banka şubelerine ait güvenlik kamerası görüntüleri ve kripto cüzdanlarındaki para transferleri detaylı şekilde incelendi. İncelemeler sonucunda, bahis paralarının önce 159 kişi üzerinden toplandığı, ardından örgüt içerisinde "kasa" konumunda bulunan 31 kişiye aktarıldığı belirlendi. Bu paraların daha sonra suç gelirini yöneten 20 kişiye iletildiği ve nihayetinde yönetici konumundaki 4 şüphelinin hesaplarına ulaştığı ortaya çıkarıldı.

BANKALAR VE KRİPTO CÜZDANLARINDA DEVASA HACİM

Soruşturma kapsamında ulaşılan veriler, yasa dışı bahis ağının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Örgütün üst düzey 14 üyesinin yalnızca 2022 ile 2025 yılları arasında banka hesaplarında 3 milyar 989 milyon 498 bin Türk lirası, kripto cüzdan ve dijital hesaplarında ise 2 milyar 44 milyon 361 bin Türk lirası işlem hacmi oluşturduğu tespit edildi. Böylece toplam para trafiğinin 6 milyar 33 milyon 860 bin Türk lirasına ulaştığı kaydedildi.

ARAÇ VE KONUTLARA EL KONULDU

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ile birlikte yüklü miktarda nakit paraya el konuldu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 lüks araç ve 2 konut da el konulan varlıklar arasında yer aldı. Söz konusu mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 20 milyon Türk lirası olduğu belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada yasa dışı bahisle mücadelenin süreceğini vurguladı. Yerlikaya, "Yasa dışı bahis sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.