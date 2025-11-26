Yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından bir bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar oynanmasında para nakline aracılık eden hesaplar ile ilgili çalışma yapıldı. Kent merkezinde yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise "Kanunlarımıza göre yasa dışı yollarla bahis oynatılması, oynanmasına yer ve imkan sağlanması, bunlara teşvik ya da aracılık edilmesi suçtur. Yasadışı bahis oynama, oynatma, para nakline aracılık etme ve oynamaya teşvik etmenin suç olduğunu ve ağır cezalarla karşılaşabileceğinizi unutmayın" ifadelerine yer verildi.