Yasa dışı bahis ve kara para ağına dev darbe: 26,4 milyarlık suç trafiği ortaya çıkarıldı!

255 EKİPLE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda Mersin merkezli 7 ilde operasyon için düğmeye basıldı. Toplam 255 ekibin katıldığı eş zamanlı baskınlarda 158 şüpheli hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından adli işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında incelenen hesap hareketlerinde organize suç ağının toplam işlem hacminin 26 milyar 416 milyon 16 bin 731 lira 89 kuruşa ulaştığı belirlendi.

PARAYI ŞİRKETLER ÜZERİNDEN AKLADILAR

Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini gizlemek amacıyla inşaat, kuyumculuk, maden, emlak ve oto alım-satım sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri kullandıkları ortaya çıktı. Suç gelirlerinin bu şirketler üzerinden sisteme sokularak aklandığı değerlendirildi.