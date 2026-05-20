Yasa dışı bahis ve kara para ağına dev darbe: 26,4 milyarlık suç trafiği ortaya çıkarıldı!

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis ağını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, organize suç örgütünün yasa dışı bahis siteleri üzerinden büyük miktarda para trafiği yönettiği, elde edilen gelirlerin ise farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla finansal sisteme sokularak aklandığı tespit edildi.
255 EKİPLE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilen deliller doğrultusunda Mersin merkezli 7 ilde operasyon için düğmeye basıldı. Toplam 255 ekibin katıldığı eş zamanlı baskınlarda 158 şüpheli hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından adli işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında incelenen hesap hareketlerinde organize suç ağının toplam işlem hacminin 26 milyar 416 milyon 16 bin 731 lira 89 kuruşa ulaştığı belirlendi.
PARAYI ŞİRKETLER ÜZERİNDEN AKLADILAR
Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini gizlemek amacıyla inşaat, kuyumculuk, maden, emlak ve oto alım-satım sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri kullandıkları ortaya çıktı. Suç gelirlerinin bu şirketler üzerinden sisteme sokularak aklandığı değerlendirildi.
ÇOK SAYIDA MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Mali incelemeler kapsamında şüphelilere ait olduğu belirlenen çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala da el konuldu. Operasyonda 25 lüks marka araç, 5 motosiklet ve 1 ATV'ye el konulurken; lüks villa, daire, arsa ve çeşitli gayrimenkullerden oluşan toplam 138 taşınmaz hakkında tedbir kararı uygulandı. Ayrıca şüphelilerin para transferlerinde kullandıkları banka hesapları da bloke edildi.
SİLAH, UYUŞTURUCU VE YÜZLERCE DİJİTAL MATERYAL
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 300 dijital materyal ele geçirildi. İncelemeye alınan dijital materyallerin yasa dışı bahis organizasyonuna ilişkin önemli veriler içerdiği değerlendiriliyor. Operasyonlarda ayrıca 4 tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 19 adet dolu fişek kartuşu ile bir miktar uyuşturucu hap da ele geçirildi.