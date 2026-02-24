Haberler Yaşam Haberleri Yasa dışı bahisçilere şafak baskını
Giriş Tarihi: 24.02.2026 12:18



Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 ilde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen 72 şüpheli için “Şafak Operasyonu” düzenledi. MASAK, gözaltı kararı verilen şahısların hesaplarında 3 milyar 400 milyon TL’lik işlem hacmi tespit etti.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yasa dışı bahis oynatılmasına yönelik çalışmalar soncu 3 adet yasa dışı bahis ofisi tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu Antalya'da 56 ve diğer 7 ilde ise 16 olmak üzere toplam 72 şüphelinin yasa dışı bahis oynadıkları tespit edildi.

3 MİLYAR 400 MİLYONLUK HESAP HACMİ BELİRLENDİ

MASAK yaptığı ayrıntılı çalışmada zanlıların hesaplarında yapılan incelemede toplam 3 milyar 400 milyon TL hacim olduğu belirlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda operasyon kararı alan ekipler 72 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı "Şafak Operasyonu" başlattı. Adreslerinden alınan zanlılar tek tek Antalya Emniyet Müdürlüğüne getirilmeye başlandı.


* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz