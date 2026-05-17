Yasa dışı bahisin "Dijital Kargosu" deşifre oldu

Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri, dijital kimlik doğrulama (KYC) sisteminin nasıl manipüle edildiği oldu. İddianamede, şüphelilerden Fırat Gökdeniz'in sahte hesap açılışları sırasında kameraya karşı dil çıkararak ve alaycı tavırlar sergileyerek sistemi "bypass" ettiği, kadın kimlik bilgileriyle açılan hesaplarda bile erkek görüntüsüyle doğrulama sürecinin sorunsuz tamamlandığı belirtildi. Bilirkişiler, bu durumun ancak şirket içinden manuel müdahale ile mümkün olabileceğini raporladı.

40 BİN SAHTE HESAPLA MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

Savcılık, Payco altyapısı üzerinden kısa süre içerisinde tam 40 bin adet sahte hesap açıldığını tespit etti. Bu hesaplar üzerinden 36 binden fazla işlemle yaklaşık 115.5 milyon TL hacme ulaşıldığı, ancak genel toplamda sisteme sokulan ve "süpürme" yöntemiyle aktarılan paranın çok daha büyük boyutlarda olduğu vurgulandı.

FİNANS DÜNYASININ TANINAN İSİMLERİ SUÇ DOSYASINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suç örgütünün şirket içindeki hiyerarşik yapılanması en ince ayrıntısına kadar deşifre edildi. Hazırlanan iddianamede, organizasyonun tepesinden teknik birimlerine kadar her kademenin suç faaliyetine entegre bir şekilde faaliyet gösterdiğine dikkat çekildi. İddianameye göre, örgütün yönetim şemasının tepesinde yer alan İbrahim Bayram, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulması ve bu paraların dağıtım süreçlerini bizzat yönetmekle suçlanıyor. Organizasyonun operasyonel ayağında ise finans dünyasının yakından tanıdığı isimler dikkat çekiyor. Eski bir banka müfettişi olan Genel Müdür Hakan Yolcu, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sarıduman ve Operasyon Müdürü Muhammet Şentürk'ün, yasa dışı trafiği maskelemek adına şirketin kilit noktalarında konumlandıkları öne sürülüyor.

MASAK MERKEZ BANKASI RAPORLARI SUÇU TEYİTLEDİ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) denetçileri tarafından soruşturma kapsamında hazırlanan raporlarda, kuruluşun yasa dışı bahis faaliyetlerini önlemek yerine bu işlemleri "bilinçli olarak görmezden geldiği" ve bu trafikten ciddi komisyon gelirleri elde ettiği ifade edildi. MASAK analizleri de suç gelirlerinin finansal sistem içerisinde katmanlandırılarak aklandığını doğruladı.

AĞIR CEZADA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Savcılık, suçun işlendiği odak nokta haline gelen Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 60. maddesi uyarınca güvenlik tedbirleri uygulanmasını (faaliyet izninin iptali/kapatma) ve Kabahatler Kanunu gereğince en üst sınırdan idari para cezası verilmesini talep etti. Aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda şüphelinin, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma/Üye Olma", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" ve "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (Yasa dışı bahis)" suçlarından hapis cezasıyla yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.