Yasa dışı bahiste "kiralık hesap" tuzağı: Biz bir cahillik yaptık ama...



"DOLANDIRICI, DOLANDIRILMA DİYE UYARDI"

Kazan'ın konuştuğu bir diğer dolandırıcı ise, "Mobil bankacılık kiralarım, haftada 5 gün çalıştırırım. Mobil bankacılığına girecek meblağ ve alacağın komisyon ufak olacak. 50-60 bin lira arası para girer mobil bankacılığına, sana yüzde 4 veririm. Yüz yüze işleme sabah 09.00 akşam 19.00 arası çalışırım. Memnun kalırsam, devamlı çalışırız. Bu sefer uzaktan, senin hesaplarını, kartlarını alırım. O şekilde hesaplarına 100-300 bin lira arası para girer, sana da yüzde 8 pay veririm. Ben seni ikna etmek için söylemiyorum. Senin hesapların burada köprü oluyor. Ben bahis sitesine kayıtlı olan hesaplardan paramı önce çekiyorum. Sonra senin hesabına dağıtıyorum. Senin hesabın ikinci veya üçüncü hesap oluyor. Geldiğinde ekip seni karşılıyor. Devamlı olarak çalışmış olduğumuz sitede kayıtlı olan hesaplar mevcut. Kaçak bahis sitesi evet ama biz güvenlik zafiyeti fazla olan sitelerden değiliz. Burada yazılımcı arkadaşlarımız yazılım kullanarak para düşürüyorlar. Polisler ile ilgili ifadelik bir durum yok. Senin hesabını kesintisiz 4 ay kullanırım. Sonra 1 ay mola veririm. Tekrar 4 ay çalışırım. Seni ifadeye hesabına maaşın haricinde paralar giriyor diye ifadeye çağırırlar belki, çağıracaklarını düşünmüyorum. Bugüne kadar kimseyi çağırmadılar. Ben kripto kullanmıyorum. Kripto dolandırıcıların ATM'de, kuyumcuda görüntü vermemek için direkt masa başında parayı akladıkları bir yöntem. Ben dolandırıcılık işi yapmıyorum. Benim bir iş sahibi abim beni para giriş çıkışına bakmam için Havale-Fast kısmına koydu. Ben de orada belirli bir komisyon karşılığında çalışıyorum. Paraları da kuyumcu ya da posttan çekiyorum. Bankalar kapandığında ya da kartın limiti dolduğunda paramı çekmek için kuyumcuyla anlaşıyorum. Kuyumcuya belli bir komisyon veriyoruz gelen paradan. O da bize nakit para ya da altın veriyor. Benle çalışmayı düşünmezsen grupta gördüğün mağdur kişilerle aynı duruma düşersin. Bu dolandırıcılık işleri çok arttı. Para senin hesabına geldiği için dolandırıcılık parası atılırsa sorumlusu sen olursun. ATM ya da bankada görüntün olursa hesap sahibi olarak sen sorumlu olursun. Artık hesap sahiplerini de cezaevinde yatırıyorlar" diyerek uyardı.

"HESAPLARINI KİRALAYAN KİŞİLER YASA DIŞI BAHİS SUÇUNA ARACILIK EDİYOR"

Avukat Burak Yıldırır ise, "Son zamanlarda özellikle çeşitli sosyal medya uygulamaları aracılığıyla kişilerden belirli bir ücret karşılığında banka hesapları istenerek dolandırıcılık yapılıyor. Kişiler kendi banka hesaplarını üçüncü kişilere devrederek hesap hareketleri tasarrufunu üçüncü kişilere bırakıyor. Bu üçüncü kişiler gerçek kişilerin banka hesaplarını kullanarak yasa dışı transferler yapmaktalar. Özellikle yasa dışı bahis gibi suçlara aracılık etmekteler. Kişilerin kendi kartlarını kullandırması sonucu suretiyle adli makamlarca yürütülen soruşturmalarda bu kişiler şüpheli konumunda yargılanmaktalar. Banka hesaplarının kiralanma amacı zaten suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aktarırken kimliklerin açığa çıkmasını engellemek oluyor. Böylece adli makamlarca başlatılan soruşturmalar da banka hesaplarının gerçek sahipleri yani kiraya veren kişiler üzerinden yürütülüyor. Anayasa Madde 38'de şöyle bir ilke var; suçun şahsiliği ilkesi. Bu maddede bir kişinin bir fiil nedeniyle cezalandırılması isteniyorsa o fiili gerçekten gerçekleştirmiş olması gerekir. Dolandırıcılık, yasa dışı bahis gibi suçlar nedeniyle gerçekleşen durumda suçun faili üçüncü kişi olduğu için banka hesabı sahiplerinin cezalandırılması gerekmekte. Anayasa'da bulunan Madde 38'e göre böyle olması gerekiyor fakat kanaatimizce bu hesap sahipleri suç eyleminden haberdar değil ise ve bu fiillere çeşitli şekilde iştirak etmemişse beraati gerekmektedir. Bu kişiler bu işlemleri yaparken esasında suçun mağduruyken bir anda faili oluyorlar. Banka hesaplarını kullandırdıkları için haklarında suç oluşuyor. İleride kendileri hakkında bir soruşturma başlatılır ve mahkeme aşamasında nitelikli dolandırıcılık suçundan ciddi cezalar alabilirler. Dolandırıcılar tarafından bir ağ kuruluyor. Bu suçun mağduru yaklaşık 50-60 kişi. Bu kişiler suça iştirak etmiş gibi gözüküyor. Böylece gerçek faillerin, dolandırıcıların izi kaybolmuş oluyor" diye konuştu.