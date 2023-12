Yasa dışı bahiste "kiralık hesap" tuzağı: Biz bir cahillik yaptık ama...

HESAP KİRALAYANLARLA TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Sosyal medya siteleri üzerinden ulaştığı hesap kiralamak isteyen dolandırıcıyla görüşen Kazan'ı ikna etmeye çalışan dolandırıcı vergi kaçırdıklarını ve bu nedenle hesap kiraladıklarını belirterek, "Büyük ihtimalle sen sosyal medyadan böyle şeyleri görüyorsun. Bahis işinde böyle bir şey yok. Biz sürekli çalıştıracak adam arıyoruz. Sabit olarak seni çağırırım ama hafta 1 veya 2 gün yaparız. Sürekli olarak her gün her gün yaparsak şu şekilde bir sıkıntısı var; sana vergi borcu çıkabilir. Bahis işinde kazanç elde edildiği zaman, senin hesabına sürekli olarak para girdiğinde sana 'Bu para nereden geliyor' diyorlar. Bizim şirket hesaplarımız var. Şirket hesabında bunu faturalandırma yapıyoruz. Bizim şirketlerimiz eğlence, hobi, inşaat olarak geçiyor. Bu şirket hesaplarına belli bir miktar para girdikten sonra malum vergi kesiliyor. İşin açıkçası biz biraz da vergi kaçırıyoruz. Buna da mecburuz. 1 milyon TL girdi diyelim. Biz buna fatura kestiğimiz an otomatik olarak bu paradan 250-300 bin TL'ye yakın bir para alıyorlar. Hesaplara günlük 700-800 bin TL para giriyor mesela. Biz bu parayı çıkartırken şahıs hesaplarına ihtiyaç duyuyoruz. Şahıs hesabına para çıkış yaptığı zaman, biz bu adamdan demir aldık, palyaço hizmeti satın aldık diyoruz. Buna da fatura kesiyoruz. Kimisi kara para aklıyor, kimisi başka bir şey yapıyor ama benim işim yüzde yüz bahis. Bana sürekli gelecek adam lazım. Bir günlük gelecek adam lazım değil. Ben zaten gelen adamı tartıyorum, ölçüyorum. Rastgele, her önüme gelen adamı alıp çalışmıyorum" dedi.