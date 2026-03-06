Yasa dışı bahse altyapı kuruluşa operasyon! 26 Milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir operasyon düzenlendi.

MALTA MERKEZLİ SAĞLAYICI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırma ve incelemelerde; Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı tespit edildi.

40 YASA DIŞI BAHİS SİTESİNE ALTYAPI SAĞLANDI

Ödeme kuruluşunun sağladığını bu finansal altyapı neticesinde elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transferiyle sisteme sokulduğu ve aklanmaya çalışıldığı anlaşıldı. "İGaming" isimli altyapı sağlayıcı şirketin, BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı ve MASAK raporuna göre aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında hasılat elde edildiği tespit edildi.

26 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Elde edilen bu gelirlerin, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi. MASAK raporuna göre şüphelilerin Ocak–Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 TL işlem hacmine ulaştığı tespit edilmiştir.

20 GÖZALTI KARARI

Şüphelilerin yasa dışı faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce planlanan operasyon kapsamında; İstanbul merkezli olmak üzere Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa illerinde bulunan 20 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyon çerçevesinde, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla 11 adet lüks araç, 8 adet konut ve 67 adet tarla ve arsa olmak üzere toplam 75 adet menkul ve gayrimenkule el konulmuş; 30 şahsa ait 550 adet banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.