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Giriş Tarihi: 16.06.2026

Yasadışı bahis çetesi çökertildi

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Yasadışı bahis çetesi çökertildi
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Yasadışı bahis ve dolandırıcılığa karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda; yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın transferine aracılık ettikleri belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde ise şüphelilerin banka hesaplarında toplam 4.8 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi.

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Yasadışı bahis çetesi çökertildi
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