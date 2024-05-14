İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne farklı tarihlerde gelen ihbarlara istinaden geçtiğimiz yıl Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda şüphelilerin kiralık daireler tutarak burada internet üzerinden yasadışı bahis oynattıklarını belirledi. Ayrıca bu kapsamda elde edilen paraların banka hesapları ve kripto para borsaları vasıtasıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

HESAPLARDA DÖNEN PARA 5 MİLYAR LİRAYI BULUYOR

Siber Şube ekiplerince derinleştirilen çalışmalarda örgüt üyelerinin organize olarak hareket ettiği ve kendilerine silahlı bir yapı kazandırdıkları belirlendi. Ayrıca Tiktok ve benzeri platformlarda yaşadıkları lüks hayatı göz önünde tutarak örgüte devamlı insan kaynağı sağladıkları, örgüt lideri ve yöneticilerinin birçok suçtan kaydı olduğu, şüpheli şahısların banka, kripto vb. hesaplarında dönen para miktarının yaklaşık 5 milyar TL olduğu anlaşıldı.

42 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmaların ardından Çevrimiçi Yasadışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ve Teknik ve Operasyonel Destek Büro Amirliği ile koordineli İstanbul merkezli 4 ilde tespit edilen toplam 60 şüpheli ve 20 ofis adresi tespit edildi. Ekipler sabaha karşı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Çapkanlar Suç Örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında 42 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Yasadışı bahis çetesine operasyon! Hesaplarda dönen para 5 milyar lirayı buluyor | Video

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda; 113 bin 200 lira, bin 1141 dolar, 6 adet ruhsatsız tabanca, 358 adet fişek, 70 adet telefon, 90 adet sim kart, 12 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet bilgisayar kasası ve 6 adet monitör ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken ele geçirilen materyaller ise incelemeye alındı.

180 MİLYONLUK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Öte yandan Çapkanlar Suç Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmanın ilk ayağında 23 şüpheli şahıs yakalanmış, 14 şüpheli şahıs tutuklanmıştı. Bu operasyonda gözaltına alınan örgüt liderleri Rıdvan Ç., Fırat Ç. ve Sedat Ç.'ye ait olan; 6 adet Daire, 1 adet Villa, 1 adet arsa, 10 adet lüks araç olmak üzere yaklaşık 180 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.