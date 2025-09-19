Yasadışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasadışı bahis ile uzun süredir yürüttüğü mücadele devam ediyor. Savcılık, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği'nin araştırma raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın düzenlenen Mali Analiz Raporu doğrultusunda operasyon kararı aldı.

Şüphelilerin, yasadışı bahisten elde ettikleri suç gelirlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek için suç gelirlerini aklama suçunu işledikleri tespit edildi. Soruşturması kapsamında, liderliğini Derkan Başer'in yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Derkan Başer'in eşi Ceren Başer'in de olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Başer, yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin'in 'sağ kolu' olarak biliniyordu. Şahin'in liderliğindeki yasa dışı bahis organizasyonu yapan suç örgütüne yönelik Handikap operasyonu kapsamında tutuklanan Derkan Başer, davanın 26 Nisan 2017'deki karar duruşmasından iki hafta önce tahliye kararıyla serbest kalarak Gürcistan'a kaçtı. Başer'in halen orada yaşadığı biliniyor.