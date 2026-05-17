Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı’nın ilk ifadesi ortaya çıktı... 154 şüpheli adliyeye sevk edildi

ÖRGÜT ELEBAŞI DA İSTANBUL'DA YAKALANDI

Örgütün elebaşı olduğu belirtilen Selehattin Akın Uzun ile gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, operasyon kapsamında İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Adana'ya götürüldü. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Kütahyalı, gazetecilere, "İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz" dedi.

'BAHSİ GEÇEN SUÇLARLA ALAKAM YOK'

Emniyette sorguya alınan şüphelilerden Kütahyalı, suç örgütüyle ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok" dedi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgu ve gözaltı işlemleri tamamlanan, aralarında Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli, adliyeye sevk edildi.