Yasadışı bahis vurgununa jandarma darbesi

Giriş Tarihi: 2.03.2026 12:01

Bursa’da yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Jandarmanın eş zamanlı operasyonunda 4 şüpheli yakalanırken, mal varlıklarına el konuldu, banka ve soğuk cüzdan hesaplarına bloke kondu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, "Yasadışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli, ikamet adreslerinde gözaltına alındı. Operasyonda 4 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet cep telefonu ile 1 adet M.2 SSD hafıza kartı ele geçirilerek incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Aramalarda; yaklaşık 5 milyon TL değerinde 1 adet araca ve şüphelilere ait kripto para hesabına el konuldu. Ayrıca 11 banka hesabı ve bu hesaplarda bulunan paralara bloke işlemi uygulandı. Şüpheliler hakkında adli işlemler sürüyor.

