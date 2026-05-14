Yasadışı bahiste 51 gözaltı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yasadışı bahis oynatan bir şebeke, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından takibe alındı. Yasadışı bahis sitelerine entegre şekilde kullanılan banka hesaplarında, yılbaşından bu yana 24 milyarlık işlem yapıldığı belirlenen şebekenin 55 üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzce, Ankara, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Mersin, Şanlıurfa, Trabzon, Gaziantep, İzmir, Bolu, Kocaeli ve Hatay'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli de aranıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, ülkemizin ekonomisine zarar veren bu suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!