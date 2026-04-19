Yasadışı bahse 53 tutuklama

Sakarya merkezli, aralarında Trabzon'un da bulunduğu 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 71 şüpheliden 53'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçuna yönelik yapılan çalışmalarda önemli bir ağ deşifre edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını temin eden, kendi hesap bilgilerini para karşılığı kullandıran ve yasa dışı para trafiğinde yer alan şüpheliler tespit edildi. Sakarya merkezli olarak Trabzon, Düzce, İstanbul, Bursa, Antalya, Afyonkarahisar, Ordu, Adana, Aydın, Denizli, İzmir ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonlarda toplam 71 şüpheli gözaltına alındı. 53'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.