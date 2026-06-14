Yasadışı bahse eşzamanlı operasyon

Ankara'da 5.3 milyar liralık para hareketi tespit edilen yasadışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 86 şüpheliden 44'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan incelemelerde, çok sayıda kişinin para transferlerini yasadışı bahis ve sanal kumar sitelerine yaptığı, şüphelilerin bu sitelerde kullanılmak üzere banka hesapları temin ederek para transferlerini organize ettiği belirlendi. Ayrıca hesaplarda toplanan paraların farklı banka ve kripto varlık hesaplarına aktarılmasıyla paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ortaya çıkarıldı. Erişim engeli getirilen yasadışı bahis sitelerinin internet adreslerini sürekli değiştirerek faaliyetlerini sürdürdükleri ve yasadışı bahis ve sanal kumar faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 414 bin 621 ayrı hesap üzerinden para giriş ve çıkışı gerçekleştirildiği belirlendi. İfadeleri alınan bazı şüphelilerin, hesaplarındaki 20 milyon lira üzerindeki para hareketlerini, "Bahis oynatmadım, kendim oynayarak kazandım" diyerek açıklamaya çalıştıkları öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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