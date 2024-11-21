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Giriş Tarihi: 21.11.2024 14:19

Yasadışı bahse teşvik soruşturması! 5 fenomenin 3'er yıl hapis cezası istendi

Yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddia edilen 5 sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamelerde, 5 şüpheli fenomenin 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İHA
Yasadışı bahse teşvik soruşturması! 5 fenomenin 3’er yıl hapis cezası istendi

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddia edilen şüpheli sosyal medya fenomenleri Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Esma Sözen, Emircan Çelik ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar'a yönelik yürütülen soruşturmalar tamamlandı.

3'ER YIL HAPİS TALEBİ

Hazırlanan ayrı ayrı iddianamelerde, 5 şüphelinin 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri'nde başlanacak.

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Yasadışı bahse teşvik soruşturması! 5 fenomenin 3'er yıl hapis cezası istendi
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